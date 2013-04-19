Образование:
1997-2002 Николаевский государственный университет имени В. А. Сухомлинского (НГУ), специальность - украинский язык и литература, английский язык.
2002-2006 Национальный педагогический университет имени Н.П.Драгоманова , аспирантура, специальность - украинский язык; кандидат филологических наук
2009-2012 Киевский университет права НАН Украины
Знание языков
Украинский, русский, английский
На сервисе зарегистрирована недавно, хотя опыт в области рерайтинга, редактирования, перевода, написания дипломных, курсовых, контрольных работ, резюме и т.д имеется солидный.
Буду рада сотрудничеству
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 14 дней
#2585
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#6271
Переводы
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#9987
Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#12178