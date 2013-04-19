Образование:

1997-2002 Николаевский государственный университет имени В. А. Сухомлинского (НГУ), специальность - украинский язык и литература, английский язык.

2002-2006 Национальный педагогический университет имени Н.П.Драгоманова , аспирантура, специальность - украинский язык; кандидат филологических наук

2009-2012 Киевский университет права НАН Украины

Знание языков

Украинский, русский, английский

На сервисе зарегистрирована недавно, хотя опыт в области рерайтинга, редактирования, перевода, написания дипломных, курсовых, контрольных работ, резюме и т.д имеется солидный.

Буду рада сотрудничеству