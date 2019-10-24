Sofia1101

Яна Синицина Sofia1101

 
33 годаУкраина/Севастополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Создать и продвинуть группу в социальных сетях

    Добрый день! Нужен специалист для создания, оформления и наполнения группы вк, инстаграм (область - консультации по дипломам, курсовым, и др. видам студенческих работ), по сути SMM-менеджер. Необходим: Анализ целевой аудитории  Поиск и привлечение подписчиков Анализ конкурентной зоны  Оптимизация группы (подбор ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создать и продвинуть группу в социальных сетях
Всем рекомендую. Отличный заказчица. Очень приятная в общении, задача понятные и интересные. Еще раз рекомендую.
Отличный исполнитель! Вносил оперативно все мои правки, был всегда на связи. Рекомендую! Спасибо, Александр, ещё раз!
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