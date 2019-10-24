Необходимо продвинуть аккаунт в инстраграм. Направление - студенческие и научные работы. Сейчас 370 подписчиков. Пишите Ваши предложения
Социальные сети (SMM и SMO)41 заявка
Закрыт
4 года назад
Необходимо продвинуть аккаунт в инстраграм. Направление - студенческие и научные работы. Сейчас 370 подписчиков. Пишите Ваши предложения
Добрый день! Нужен специалист для создания, оформления и наполнения группы вк, инстаграм (область - консультации по дипломам, курсовым, и др. видам студенческих работ), по сути SMM-менеджер. Необходим: Анализ целевой аудитории Поиск и привлечение подписчиков Анализ конкурентной зоны Оптимизация группы (подбор ...