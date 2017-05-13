Выполню дизайнерские работы.

Выполню дизайнерские работы: полиграфический дизайн, а также - дизайн сайтов. Подберу цветовые решения, разработаю и воплощу в реальность полиграфический проект - от визитки до рекламного плаката. Обладаю творческим мышлением, "чутьем" к верному, наиболее оптимальному решению, поэтому Ваш проект принесет Вам только успех! В моем характере выполнения дизайнерских работ - тщательность и аккуратность, внимание даже к самым казалось бы незначительным деталям и художественная завершенность, которые выражаются в оригинальном и эффектном исполнении работы. Отлично владею дизайнерскими программами вплоть до программирования действий - написания макросов, выполню Ваш проект качественно и в срок.