Привет! Меня зовут София, я веб-дизайнер. Помогу сэкономить и получить красивую работу. Ответсвенно отношусь к проекту и к вашим пожиланиям, нацелена на результат, работаю в Figma
Чем я буду Вам полезна:
— Дизайн сайтов
— Дизайн мобильный приложений
— Дизайн презентаций— Оформление соц. сетей— Дизайн баннеров
Веб-дизайном я занимаюсь около полугода, и проектов у меня было немного, поэтому работаю дешевле чем другие, но сохраняя качество и делая всё в указанные сроки
Портфолио
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