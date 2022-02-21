Привет! Меня зовут София, я веб-дизайнер. Помогу сэкономить и получить красивую работу. Ответсвенно отношусь к проекту и к вашим пожиланиям, нацелена на результат, работаю в Figma

Чем я буду Вам полезна:

— Дизайн сайтов

— Дизайн мобильный приложений

— Дизайн презентаций— Оформление соц. сетей— Дизайн баннеров

Веб-дизайном я занимаюсь около полугода, и проектов у меня было немного, поэтому работаю дешевле чем другие, но сохраняя качество и делая всё в указанные сроки