Я разносторнняя личность, которая развита буквально во всем.

Я изучаю английский язык уже на протяжении 11 лет. Знаю его на хорошем уровне, который помогает мне с переводом не только простых предложений, но и речи актеров в сериалах и т.д. Больше полугода я стажируюсь в американской компании LinguaTrip, моя стажировка основана на переводе текстов с русского на английский и наоборот. Если мне в руки попадают текст для перевода, мое сердце полностью горит тем, что я должна сделать качественно это работу. Также я могу помочь и в репетиторстве (история, английский) . Кроме это я имею практику в картографии, а также сейчас прохожу обучение по этой специальности. Можно сказать, что мозг запрограммирован буквально на все. Я всегда готова помочь вам!!!