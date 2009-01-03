Образование

Новосибирский Государственный Университет, Гуманитарный Факультет.

Год выпуска – 2010.

Средний балл зачетной книжки – 4,8

Владение иностранными языками

Английский – Advanced

Профессиональные навыки:

Опыт технической поддержки пользователей на английском языке (компания Parallels, 1 год)

Опыт работы с английским в качестве языка-посредника при обучении иностранцев русскому языку (1 год)

Опыт синхронного перевода (2 года)

Перефразирование текста на русском, английском;

рефераты, курсовые и дипломные работы по лингвистике, литературоведению, межкультурной коммуникации.

Написание технических руководств.

ПРОДАЕТСЯ блок статей по туризму 25 штук, 34,7 тыс знаков.