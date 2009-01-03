Образование
Новосибирский Государственный Университет, Гуманитарный Факультет.
Год выпуска – 2010.
Средний балл зачетной книжки – 4,8
Владение иностранными языками
Английский – Advanced
Профессиональные навыки:
Опыт технической поддержки пользователей на английском языке (компания Parallels, 1 год)
Опыт работы с английским в качестве языка-посредника при обучении иностранцев русскому языку (1 год)
Опыт синхронного перевода (2 года)
Перефразирование текста на русском, английском;
рефераты, курсовые и дипломные работы по лингвистике, литературоведению, межкультурной коммуникации.
Написание технических руководств.
ПРОДАЕТСЯ блок статей по туризму 25 штук, 34,7 тыс знаков.
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