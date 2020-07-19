SofiaTarget

Настрою таргетированную рекламу под Ваш бизнес бесплатно (только с рекламным бюджетом)

Здравствуйте! Меня зовут София и я начинающий таргетолог. Я сейчас прохожу дорогой и узко-специализированный курс по рекламе в Instagram от лучшего в Москве специалиста, который продвигает такие известные компании как Леруа Мерлен, Правительство Москвы и многие другие. Суммы выделенные ему на рекламу превышают миллионы рублей. Для подтверждения готова отправить Вам ссылку на его агентство. На прохождение курса мне нужен проект, которому я БЕСПЛАТНО буду настраивать рекламу и внедрять все самые продвинутые фишки, просто ради практики. Все буду делать по инструкциям и под контролем профессионалов. Денег за работу на первый месяц не возьму. Для уверенности в нашем сотрудничестве Вы сможете наблюдать лично за процессом в рекламном кабинете. До запуска рекламы мы с Вами подберем аудиторию, создадим креативы (если у Вас их нет) и пропишем рекламные тексты.Все что нужно от Вас:• 30 - 60 минут чтобы созвониться по аудио/видеосвязи и обсудить что продвигаем;• 3000-5000 тис. Рублей (1000-2000 грн.) рекламного бюджета, чтобы уже получить первых клиентов из Facebook/Instagram и решить будем ли мы работать дальше.Как Вам такая идея ?