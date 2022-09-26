Sofia_Partyka

Таргетолог/Facebook Ads Manager

Я таргетолог/розробник реклами у facebook із досвідом понад 2,5 роки Я працювала в рекламному агентстві близько 1,5 років, де працювала з величезною кількістю проектів, працювала із бюджетами від 150 дол/місяць до понад 10 000 дол/місяць

Маю досвід роботи з більш ніж 30 різними нішами

До роботи відношусь відповідально, ставлю дедлайни і завжди їх дотримуюсь Зі мною зручно працювати, тому що я гнучка і легка в роботі, не люблю конфліктувати і сперечатися з клієнтами Завдяки досвіду у мене багато успішних проектів Шукаю цікаві проекти, в яких зможу реалізувати всі свої амбітні ідеї та великий досвід