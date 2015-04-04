Моя задача - создание качественного контента
- Постараюсь удовлетворить все пожелания заказчика точно в срок, четко по теме, доступно и
- Доработка, если нужно, без проблем и с удовольствием. Вы - довольны результатом, я - еще
- Смогу раскрыть практически любую тему. Если сомневаюсь - заказ зря брать не буду.
- В своих текстах использую только проверенную информацию.
- Копирайтинг
- SEO - копирайтинг
- Продающие тексты
- Продающие описания товаров
- Достойный рерайт
презентаций, проведение тренингов и семинаров.
Образование высшее техническое.
Русский, украинский– родной, английский - Intermediate
Копирайтинг
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