Sofia_Vladimirov

София Sofia_Vladimirov

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Моя задача - создание качественного контента
  • Постараюсь удовлетворить все пожелания заказчика точно в срок, четко по теме, доступно и
интересно для всех. 

  • Доработка, если нужно, без проблем и с удовольствием. Вы - довольны результатом, я - еще
одной качественной работой. 

  • Смогу раскрыть практически любую тему. Если сомневаюсь - заказ зря брать не буду.
  • В своих текстах использую только проверенную информацию.
Профессиональные навыки:

  • Копирайтинг
  • SEO - копирайтинг
  • Продающие тексты
  • Продающие описания товаров
  • Достойный рерайт
Владение технологией продаж, переговорные навыки, составление и проведение

презентаций, проведение тренингов и семинаров. 

Образование высшее техническое.

Русский, украинский– родной, английский - Intermediate

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 3 часов
#2147