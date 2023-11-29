Sofikoza

София Зуева Sofikoza

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Стаж 6 лет

  Образование: Высшее
  Учебное заведение: НИУ ВШЭ (национально исследовательский университет "Высшая школа экономики")
  Год окончания: 2020 (3года назад)
  Факультет: Дизайн
  Специальность: Веб-дизайнер
  Форма обучения: Очная
  Специализация:
Разработка уникального дизайна сайтов, графических элементов, отдельных страниц.
Отрисовка макетов и отдельных его страниц.
Создание иконок, иллюстраций, баннеров.
  Профессиональные качества:
Я разрабатываю индивидуальный, удобный, стильный и современный дизайн сайтов. Обладаю знаниями типографики, композиции, умею подбирать цветовые сочетания. К каждому проекту подхожу ответственно, грамотно распределяю приоритеты в работе, выполняю работу в обозначенные сроки. Обладаю терпением и стрессоустойчивостью, уделяю особое внимание деталям и предпочтениям клиента