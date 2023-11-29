Стаж 6 лет

Образование: Высшее Учебное заведение: НИУ ВШЭ (национально исследовательский университет "Высшая школа экономики") Год окончания: 2020 (3года назад) Факультет: Дизайн Специальность: Веб-дизайнер Форма обучения: Очная Специализация: Разработка уникального дизайна сайтов, графических элементов, отдельных страниц. Отрисовка макетов и отдельных его страниц. Создание иконок, иллюстраций, баннеров. Профессиональные качества: Я разрабатываю индивидуальный, удобный, стильный и современный дизайн сайтов. Обладаю знаниями типографики, композиции, умею подбирать цветовые сочетания. К каждому проекту подхожу ответственно, грамотно распределяю приоритеты в работе, выполняю работу в обозначенные сроки. Обладаю терпением и стрессоустойчивостью, уделяю особое внимание деталям и предпочтениям клиента