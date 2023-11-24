Перепечатка текста быстро и качественно с ПДФ сканов, изображений, рукописи и других источников.

Качественно и быстро наберу текст на русском и (или) казахском языке с любого вашего источника (фото, рукописи, PDF-файлы, сканированные документы и т. п. ):

Набор текста выполняется в программе Microsoft Word

Нужно для заказа:

Для работы мне понадобятся исходные материалы для работы (фото, рукописи, PDF-файлы, сканированные документы и т. п. ) с конкретными пожеланиями и указаниями.

Обратившись ко мне, Вы гарантированно получите быстрое и качественное выполнение заказа, а также индивидуальный подход.