Перепечатка текста быстро и качественно с ПДФ сканов, изображений, рукописи и других источников.
Качественно и быстро наберу текст на русском и (или) казахском языке с любого вашего источника (фото, рукописи, PDF-файлы, сканированные документы и т. п. ):
Набор текста выполняется в программе Microsoft Word
Нужно для заказа:
Для работы мне понадобятся исходные материалы для работы (фото, рукописи, PDF-файлы, сканированные документы и т. п. ) с конкретными пожеланиями и указаниями.
Обратившись ко мне, Вы гарантированно получите быстрое и качественное выполнение заказа, а также индивидуальный подход.
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от $10от 1 дня
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