Sofiya_Digital

София Дёмина Sofiya_DigitalSofiya_Digital
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор
Профессиональный диджитал иллюстратор и графический дизайнер. Предоставляю широкий спектр услуг, таких как:
-Создание дизайна: баннеров, визитных карточек, листовок, рекламных объявлений, логотипов.
- Реставрация старых фотографий, ретушь.
- Создание коммерческих иллюстраций.
- Векторные иллюстрации.
- Создание брендинга, нанесение на мок-апы.
- Редактирование видео и медиа файлов.
- Создание иконок, игровая иллюстрация.