Sofiya_Digital

София Дёмина Sofiya_Digital

 
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

Профессиональный диджитал иллюстратор и графический дизайнер. Предоставляю широкий спектр услуг, таких как:

-Создание дизайна: баннеров, визитных карточек, листовок, рекламных объявлений, логотипов.

- Реставрация старых фотографий, ретушь.

- Создание коммерческих иллюстраций. 

- Векторные иллюстрации.

- Создание брендинга, нанесение на мок-апы.

- Редактирование видео и медиа файлов.

- Создание иконок, игровая иллюстрация.