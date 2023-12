Soft-Builder

Опыт работы 13 лет. Большой опыт удаленной и заказной разработки ПО. Свыше 40 реализованных проектов (учет кадров на предприятии, учет приема платежей за комунальные услуги в масштабах города, персональные деньги, несколько программ для товарооборота в магазинах, система Клиент-Банк, модули отчетности для различных систем, участие в разработке крупной финансовой системы (бюджетирование и оперативный анализ), системы тестирования, обработка информации, системные сервисы Windows, веб-сайты и т.д.)

Управленческие навыки:

Управление проектами разработки ПО, организация работы службы сопровождения (help-desk) и тестирования, руководство группами разработки ПО, разработка регламентов работы служб, организация процессов командной разработки ПО и тестирования, анализ требования заказчика и постановка задач разработчикам, организация и управление процессами внедрения ПО у заказчика.

Языки программирования:

Pascal, Basic, C, C++, Asm, Clipper, SQL (ANSI standard,PL/SQL,T-SQL)

Среды разработки и утилиты:

Borland Delphi, Borland C++ Builder, Borland Pascal, Borland Turbo C++, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Source Safe, Quest SQL Navigator, Quest TOAD, PL/SQL Developer, HP Open View Service Desk

CASE-средства:

ERWin, Rational ClearQuest, Rational RequisitePro

Базы данных:

Oracle, MS-SQL, Interbase, Paradox, DBase, Access

Средства WEB:

HTML, DHTML, ASP, CGI, XML, JScript, VBScript, браузеры, почтовые клиенты, прокси-серверы и т.д.

Операционные системы:

Windows 3.X/95/98/NT/2000, MS-DOS, SCO Open Server 5

Офисные приложения и инструменты:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Antiviral Protection Tools, archivers (zip,winzip,winrar,arj etc.), PGP и т.д.

Прочее:

Сетевое администрирование, поддержка RAS-серверов, установка дополнительного оборудования (принтеры, сетевые карты, видеокарты, модемы, сканеры и т.д.), подключение и поддержка офисных АТС.