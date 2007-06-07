Soft-Builder

Опыт работы 13 лет. Большой опыт удаленной и заказной разработки ПО. Свыше 40 реализованных проектов (учет кадров на предприятии, учет приема платежей за комунальные услуги в масштабах города, персональные деньги, несколько программ для товарооборота в магазинах, система Клиент-Банк, модули отчетности для различных систем, участие в разработке крупной финансовой системы (бюджетирование и оперативный анализ), системы тестирования, обработка информации, системные сервисы Windows, веб-сайты и т.д.)
Управленческие навыки:
Управление проектами разработки ПО, организация работы службы сопровождения (help-desk) и тестирования, руководство группами разработки ПО, разработка регламентов работы служб, организация процессов командной разработки ПО и тестирования, анализ требования заказчика и постановка задач разработчикам, организация и управление процессами внедрения ПО у заказчика.
Языки программирования:
Pascal, Basic, C, C++, Asm, Clipper, SQL (ANSI standard,PL/SQL,T-SQL)
Среды разработки и утилиты:
Borland Delphi, Borland C++ Builder, Borland Pascal, Borland Turbo C++, Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Source Safe, Quest SQL Navigator, Quest TOAD, PL/SQL Developer, HP Open View Service Desk
CASE-средства:
ERWin, Rational ClearQuest, Rational RequisitePro
Базы данных:
Oracle, MS-SQL, Interbase, Paradox, DBase, Access
Средства WEB:
HTML, DHTML, ASP, CGI, XML, JScript, VBScript, браузеры, почтовые клиенты, прокси-серверы и т.д.
Операционные системы:
Windows 3.X/95/98/NT/2000, MS-DOS, SCO Open Server 5
Офисные приложения и инструменты:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Antiviral Protection Tools, archivers (zip,winzip,winrar,arj etc.), PGP и т.д.
Прочее:
Сетевое администрирование, поддержка RAS-серверов, установка дополнительного оборудования (принтеры, сетевые карты, видеокарты, модемы, сканеры и т.д.), подключение и поддержка офисных АТС.