Здравствуйте.
Команда профессионалов готова предложить Вам свои услуги. Быстро, качественно, не дорого. Наши цены не отличаются от цен фрилансеров работающих в одиночку, но при заказе проекта или сайта Вам не прийдется искать программистов и дизайнеров самостоятельно.
Профессиональные навыки и знания:
Программирование (Delphi, VisualBasic, C++):
- Клиенты,серверы
-Базы данных(Paradox, MsAccess, MsSql) на базе BDE, ADO-технологий;
- Различные прикладные задачи математического, финансового, статистического и иного характера(имеются созданные под заказ проекты для различных фирм);
- Сети(взаимодействие по локальной и глобальной сети), ICQ-боты;
-Web-программирование (PHP, HTML);
-Графика(OpenGl, DirectX);
-Web-дизайн. Создание фирменного стиля, логотипов.
- Работа с технологиями Windows API, OLE, DDE, COM, ActiveX, XML.
Проектирование(Autocad;Koмпас;T-Flex;Adem)
---Овечкин Максим Владимирович---
Образование:
Учебное заведение: Оренбургский Государственный Университет
Профессиональная область: Инженер-программист
Факультет: Аэрокосмический институт
Специализация: 230104 Системы автоматизированного проектирования
Опыт работы:
* ПО Стрела (2007-2009) - оператор лазерной установки
* Фриланс(2008-2010) - программист на фриланс сервисах
* ОГУ, кафедра САП (2010) - инженер, системный администратор
Имеется ряд внедренных в предприятия России программных продуктов
Имеются 2 свидетельства о зарегистрированных программных средствах:
1. "Автоматизированный синтез оптимальных агрегированных моделей промышленных объектов";
2. "Автоматизированный синтез дискретных управляющих автоматов".
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