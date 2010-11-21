Здравствуйте.

Команда профессионалов готова предложить Вам свои услуги. Быстро, качественно, не дорого. Наши цены не отличаются от цен фрилансеров работающих в одиночку, но при заказе проекта или сайта Вам не прийдется искать программистов и дизайнеров самостоятельно.

Профессиональные навыки и знания:

Программирование (Delphi, VisualBasic, C++):

- Клиенты,серверы

-Базы данных(Paradox, MsAccess, MsSql) на базе BDE, ADO-технологий;

- Различные прикладные задачи математического, финансового, статистического и иного характера(имеются созданные под заказ проекты для различных фирм);

- Сети(взаимодействие по локальной и глобальной сети), ICQ-боты;

-Web-программирование (PHP, HTML);

-Графика(OpenGl, DirectX);

-Web-дизайн. Создание фирменного стиля, логотипов.

- Работа с технологиями Windows API, OLE, DDE, COM, ActiveX, XML.

Проектирование(Autocad;Koмпас;T-Flex;Adem)

---Овечкин Максим Владимирович---

Образование:

Учебное заведение: Оренбургский Государственный Университет

Профессиональная область: Инженер-программист

Факультет: Аэрокосмический институт

Специализация: 230104 Системы автоматизированного проектирования

Опыт работы:

* ПО Стрела (2007-2009) - оператор лазерной установки

* Фриланс(2008-2010) - программист на фриланс сервисах

* ОГУ, кафедра САП (2010) - инженер, системный администратор

Имеется ряд внедренных в предприятия России программных продуктов

Имеются 2 свидетельства о зарегистрированных программных средствах:

1. "Автоматизированный синтез оптимальных агрегированных моделей промышленных объектов";

2. "Автоматизированный синтез дискретных управляющих автоматов".