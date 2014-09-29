Софья Филиппова SofyaFilippovaSofyaFilippova
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создание Landing Page
Предлагаю услуги по созданию одностраничного сайта (Landing Page). Цена 5.000 рублей. Выполнение в течение 72 часов.
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Портфолио
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