SofyaFilippova

Софья Филиппова SofyaFilippova

 
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Создание Landing Page

Предлагаю услуги по созданию одностраничного сайта (Landing Page). Цена 5.000 рублей. Выполнение в течение 72 часов.

Портфолио
Сайты «под ключ»
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