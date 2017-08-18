Sofya_Smolya

Здравствуйте! Меня зовут Соня и я готова выполнить любую работу по копирайтингу и рерайтингу для вас!

Имею опыт фриланса, но не достаточно большой, чтобы именовать себя профессионалом. Ранее работала на таких сайтах, как Advego и FL, но перешла на этот в поисках более объемной и высокооплачиваемой работы. Занимаюсь рерайтингом, копирайтингом, переводом и редактированием текстов. Пишу на любые темы, заранее ищу информацию и знакомлюсь с неизвестными мне терминами, чтобы лучше написать статью. Предпочитаю писать о путешествиях, т.к. имею уже большой опыт ( не смотря на мой возраст), а так же статьи о жизни в странах. Вся информация берется не с соседних сайтов, а собирается у знакомых (живущих в других странах и работающих там) или пишется по своему личному опыту.