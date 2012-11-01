11.2012—08.2013

9 месяцев

Начальник юридического отдела

ООО "Мир Сласти", г. Волгоград, полная занятость.

Договорное право (протоколы разногласий, оспаривание ранее заключенных договоров, внесение в них изменений).

Арбитраж.

Обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов компании при ведении договорной работы всеми подразделениями филиала.

Претензионно-исковая работа, представление интересов компании в судах, органах государственной власти и управления, предоставление отчетов.

Правовое сопровождение вопросов антимонопольного регулирования.

Правовое сопровождение трудовых отношений в филиале (документация, внутренние процессы, защита интересов компании в судах).

04.2011—11.2012

1 год 7 месяцев

Юрист

ооо "владчер", г. Волгоград.

Представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных.

Контроль за соблюдением договоров. Взыскание за должностей. Анализ договоров.

11.2008—12.2010

2 года 1 месяц

Милиционер инспектор ГБР

ОР ППСМ при ОМ6 УВД г. Волгограда, г. Волгоград.

Исполнение обязанностей сотрудника милиции (приказ №400 МВД).

02.2001—09.2008

7 лет 7 месяцев

В рамках корпорации ООО «ВТРС-Центр», занимал различные должности, в связи с продвижением по карьерн

ООО " ВТРС-Центр", г. Волгоград, полная занятость.

С 2000г. по 2008г. в рамках корпорации ООО «ВТРС-Центр», занимал различные должности, в связи с продвижением по карьерной лестнице.