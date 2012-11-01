11.2012—08.2013
9 месяцев
Начальник юридического отдела
ООО "Мир Сласти", г. Волгоград, полная занятость.
Договорное право (протоколы разногласий, оспаривание ранее заключенных договоров, внесение в них изменений).
Арбитраж.
Обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов компании при ведении договорной работы всеми подразделениями филиала.
Претензионно-исковая работа, представление интересов компании в судах, органах государственной власти и управления, предоставление отчетов.
Правовое сопровождение вопросов антимонопольного регулирования.
Правовое сопровождение трудовых отношений в филиале (документация, внутренние процессы, защита интересов компании в судах).
04.2011—11.2012
1 год 7 месяцев
Юрист
ооо "владчер", г. Волгоград.
Представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных.
Контроль за соблюдением договоров. Взыскание за должностей. Анализ договоров.
11.2008—12.2010
2 года 1 месяц
Милиционер инспектор ГБР
ОР ППСМ при ОМ6 УВД г. Волгограда, г. Волгоград.
Исполнение обязанностей сотрудника милиции (приказ №400 МВД).
02.2001—09.2008
7 лет 7 месяцев
В рамках корпорации ООО «ВТРС-Центр», занимал различные должности, в связи с продвижением по карьерн
ООО " ВТРС-Центр", г. Волгоград, полная занятость.
С 2000г. по 2008г. в рамках корпорации ООО «ВТРС-Центр», занимал различные должности, в связи с продвижением по карьерной лестнице.