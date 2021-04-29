SokolAndrew

★Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не предложат. (Фредерик Бегбедер).★
Внимание к мелочам - безусловно важный аспект разработки и планирования, но продумать все невозможно и от ошибок никто не застрахован. Я это понимаю, поэтому, работая со мной, вы будете получать максимум внимания и педантичности. Также я очень люблю свое дело, оттчего потратить чуть больше времени на реализацию интересной идеи, как и освоить что-то новое в процессе разработки - вообще не проблема.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Технологии:
HTML, CSS(flexbox, grid), Javascript(ES5-7), JQuery, БЭМ-методология, Wordpress, MODX, OpenCart.
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD
- Адаптивность, отзывчивость
- CSS3/JS анимация
Email: [email protected]
Telegram, WhatsApp : +79775741603
Портфолио:
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