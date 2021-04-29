SokolAndrew

Верстка современных, красивых и удобных сайтов

★Люди не знают, чего хотят, до тех пор, пока им это не предложат. (Фредерик Бегбедер).★

Внимание к мелочам - безусловно важный аспект разработки и планирования, но продумать все невозможно и от ошибок никто не застрахован. Я это понимаю, поэтому, работая со мной, вы будете получать максимум внимания и педантичности. Также я очень люблю свое дело, оттчего потратить чуть больше времени на реализацию интересной идеи, как и освоить что-то новое в процессе разработки - вообще не проблема.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Технологии:

HTML, CSS(flexbox, grid), Javascript(ES5-7), JQuery, БЭМ-методология, Wordpress, MODX, OpenCart.

Род занятий:

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из PSD

Адаптивность, отзывчивость

CSS3/JS анимация

Связь:

Email: [email protected]

Telegram, WhatsApp : +79775741603

Портфолио:

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