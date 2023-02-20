Sokol_Maksym

Мене звати Максим, я рекрутер консалтингової компанії Адьютор.
Ми займаємося пiдбором персоналу вже 15 рокiв. За цей час навчились знаходити навiть самих рiдкiсних спецiалiстiв по всьому світу. Як результат, компанi?, які співпрацювали з нами, створили багато якiсних продуктiв.
З нашою допомогою, ви зможете зекономити сво? ресурси, скоротити час пошуку кандидатiв, а це, в свою чергу, збереже вашi фiнанси та суттєво зменшить терміни виконання поставлених задач.
Наші послуги:
- Таємний покупець
- HR аудит
- Підбір персоналу
- Побудова системного рекрутингу
- Розробка KPI
- Оцінювання персоналу за компетенціями 360
- Система мотивації Total Rewards
- Впровадження CRM Бітрікс24
- Пакет послуг CRM Бітрікс24
- Проведення Ассесмент центру
- Побудова Ассесмент центру у Вас
- Атестація персоналу
- Психологічне оцінювання персоналу
- Аналіз задоволеності персоналу
- Аналіз залученості персоналу
- Школа HR директорів
- Бізнес школа управлінців
Звертайтесь - ми готові до будь яких викликів!