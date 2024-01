Sokol_Maksym

We help to find great candidates for big IT companies and Startups

Мене звати Максим, я рекрутер консалтингової компанії Адьютор.

Ми займаємося пiдбором персоналу вже 15 рокiв. За цей час навчились знаходити навiть самих рiдкiсних спецiалiстiв по всьому світу. Як результат, компанi?, які співпрацювали з нами, створили багато якiсних продуктiв.

З нашою допомогою, ви зможете зекономити сво? ресурси, скоротити час пошуку кандидатiв, а це, в свою чергу, збереже вашi фiнанси та суттєво зменшить терміни виконання поставлених задач.

Наші послуги:

- Таємний покупець

- HR аудит

- Підбір персоналу

- Побудова системного рекрутингу

- Розробка KPI

- Оцінювання персоналу за компетенціями 360

- Система мотивації Total Rewards

- Впровадження CRM Бітрікс24

- Пакет послуг CRM Бітрікс24

- Проведення Ассесмент центру

- Побудова Ассесмент центру у Вас

- Атестація персоналу

- Психологічне оцінювання персоналу

- Аналіз задоволеності персоналу

- Аналіз залученості персоналу

- Школа HR директорів

- Бізнес школа управлінців

Звертайтесь - ми готові до будь яких викликів!