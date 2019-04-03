Sokololovsky_v

Владислав Соколовский Sokololovsky_v

 
27 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-программирование, работа с различными CMS(в том числе самописными), верстка и многое прочее
  • Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;
  • Понимаю и применяю принципы ООП, Design Patterns, MVC;
  • Знаю SQL, имею опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP. Знаю принципы работы с документно-ориентированными СУБД;
  • Знаю JavaScript, AJAX, имею опыт работы с фреймворками jQuery и др.;
  • Имею опыт работы с PHP-фреймворком codeigniter;
  • Имеют опыт работы с XML, JSON, XSLT;
  • Знают системы контроля версий Git;
  • Свободно владею HTML5 и CSS3;
  • На «ты» с *nix-системами;
  • Несмотря на возраст серьёзно отношусь к заказам.
PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjaxGitCodeIgniterSQL
Портфолио