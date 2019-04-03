Веб-программирование, работа с различными CMS(в том числе самописными), верстка и многое прочее

Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;

Понимаю и применяю принципы ООП, Design Patterns, MVC;

Знаю SQL, имею опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP. Знаю принципы работы с документно-ориентированными СУБД;

Знаю JavaScript, AJAX, имею опыт работы с фреймворками jQuery и др.;

Имею опыт работы с PHP-фреймворком codeigniter;

Имеют опыт работы с XML, JSON, XSLT;

Знают системы контроля версий Git;

Свободно владею HTML5 и CSS3;

На «ты» с *nix-системами;

Несмотря на возраст серьёзно отношусь к заказам.