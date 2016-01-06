SokolovGrigory

Профессиональная настройка контекстной рекламы (Яндекс.Директ, Google AdWords). Ручной подбор запросов. Высокий CTR

В сфере контекстной рекламы я работаю 2й год, имею положительные отзывовы от постоянных клиентов. Смело гарантирую, что Вы останетесь полностью удовлетворены моей работой. Я предлагаю рассмотреть меня, как специалиста по рекламе для своей компании. Работая со мной, заказчики убедились в надежности и качестве моей работы. Каждой настройке я уделяю достаточно времени, и сил для того, чтобы добиться отличного результата с хорошей отдачей. Доверьтесь мне, и я буду работать не покладая рук. В результате Вы получите ценного сотрудника. Если у Вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне через контакты, а я в свою очередь постараюсь ответить максимально оперативно.