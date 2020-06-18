Sokolovasa

Профессиональный редактор

Окончила в 2012 году факультет журналистики. Работаю редактором 10 лет, из них:

2014-2018 - редактор научно-популярного журнала и научно-популярного сайта

2018-наст. время - шеф-редактор отраслевого и научного журналов про образование

Редактирую книги (нон-фикшн) и научную литературу.

Если вам нужно сделать любой текст - рукопись, статью, научную статью, пост в фейсбуке, письмо, объявление - грамотным, стройным и понятным, обращайтесь ко мне.

Хорошо знаю технологическую цепочку подготовки печатного продукта - от идеи до отправки в типографию. Если вам нужен человек, который организует корректоров, дизайнеров, редакторов, авторов для создания брошюры/буклета/монографии/книги под ключ, полностью проведет проект - пишите.

P.S. Портфолио и подробное резюме - по запросу.