Александра Соколовская Sokolovskaya191Sokolovskaya191
19 летРоссия/Тавда
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтинг - моя стихия.
Занимаюсь копирайтингом, пишу уникально, интересно, до этого работала на биржах для копирайтеров, но сейчас считаю, что достигла более высокого уровня. Заказчики всегда довольны моей работой, хотела бы найти человека, которому необходимы тексты на постоянной основе. Любимые темы:
- Мода и стиль;
- Красота;
- Искусство;
- Саморазвитие;
- Учеба;
- Дизайн;
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Портфолио
- Тренды верхней одежды и обуви на весну 2020.30 просмотров
- Как настроиться на продуктивную работу?27 просмотров
- Как превратить хобби в бизнес?31 просмотр