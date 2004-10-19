Копирайтинг - моя стихия.

Занимаюсь копирайтингом, пишу уникально, интересно, до этого работала на биржах для копирайтеров, но сейчас считаю, что достигла более высокого уровня. Заказчики всегда довольны моей работой, хотела бы найти человека, которому необходимы тексты на постоянной основе. Любимые темы:

Мода и стиль;

Красота;

Искусство;

Саморазвитие;

Учеба;

Дизайн;

При необходимости с удовольствием погружаюсь в другие сферы, все досконально изучая. Готова учиться и развиваться)