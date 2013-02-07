йога-журналист

Меня зовут Алексей Соколовский, я — журналист международного класса; стаж более 15 лет; член Союза журналистов; работал корреспондентом, редактором, бильд-редактором, PR-менеджером. Одновременно я преподаватель хатха-йоги со стажем практики более 12 лет. Специализируюсь на создании интересных, живых статей по Йоге, Аюрведе, ЗОЖ.

Я работал для проектов «Хануман.ру«, »СITYOGA.ru«, »Московская школа йоги«, “YogaPractika”, “EnjoYoga” и др., писал для журналов Yoga+Life, VEGETARIAN (работаю с ним и сейчас). Веду блог-колонку http://vegetarian.ru/blog/alexey-sokolovsky/

Посмотреть мои материалы можно здесь, на моем блоге http://yoga-day.me/.

Мое расширенное портфолио проф. журналиста - http://freelance.ru/users/AlexSokolovskiy/

Моя Йога-биография (практика и преподавателя) – в разделе О ПРОЕКТЕ И ОБО МНЕ, а также на независимом сайте: http://www.cityoga.ru/study/teachers/sokolovskij-aleksej.html

Мои расценки на создание текстов про Йогу, Аюрведу, ЗОЖ:

Материал (статья) объемом 2500 — 7000 знаков — 1500 р.

Короткий материал «в блог» 500-1.500 знаков — 700 р., если много сразу – то дешевле (до 250 р за 1 материал при объемном заказе — каталог и т.п.).

Ведение рубрики: 4 небольших (500 — 5.000 зн.) материала в месяц - еженедельно - 3000 р.

Ведение рубрики: 8 материалов в месяц - 2 раза в неделю - 5000 р.

Уверен, наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!