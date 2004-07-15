Вітаю на сторінці мого профілю! Я Софія

Я студентка, першокурсниця Національного університету Києво-Могилянської академії. Вступила на програму 122 Комп'ютерні науки. Збираюся в майбутньому займатися розробкою програмного забезпечення.

В шкільний період мала багато нагород з олімпіад по ІТ та Математики, написала кілька рефератів з української мови.

Гарно володію програмами Microsoft Office. Можу працювати з великими об'ємами данних в Excel, розробляти презентації. Також можу набирати чи писати тексти українською та російською мовами, перевіряти їх на помилки.

Я працьовита та відповідальна людина. Завжди вчасно виконую завдання. Можу бути креативною, якщо цього потребує завдання.