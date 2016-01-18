Solar Souls — мастерская продающего контента

Здравствуйте!

Solar Souls Writings –мастерская продающего контента.

Пишем продающие тексты с 2013 года.

Вы можете заказать:

• копирайтинг: продающие тексты для рассылок,социальных сетей, лендингов; информационники для сайтов-доноров (необходимо при

статейном продвижении);

• рерайтинг на основе предложенного заказчикомисходника и без него;

• наполнение сайта(-ов) уникальнымиинформационными текстами с нуля;

• подбор качественных изображений: таблицы,схемы, инфографика и т.п.

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Контакты для связи:

- Публичная страницаВконтакте: https://vk.com/solar_souls

- E-mail: [email protected]

Имеются скайп, ICQ.

Задавайте вопросы,оставляйте заявки, и мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.

Еслитребуется, вышлем бриф.

С уважением, Нина

Сотрудник кооперации Solar Souls

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Для души (ждём всех и всегда) :

Литературные ролевые игры универсального жанра – пишем историю вместе

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Сегодня, здесь и сейчас мы предлагаем всем желающим попробовать и приобщиться к этой простой, но в то же время увлекательной идее. Освободите разум и воплотите на электронных страницах свои художественные фантазии. Здесь вы совершенно «безнаказанно» можете знакомиться друг с другом, влюбляться, сражаться, выдумывать и проворачивать различные авантюры и … Продолжение здесь: http://vk.com/topic-79340508_33332118