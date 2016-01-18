Здравствуйте!
Solar Souls Writings –мастерская продающего контента.
Пишем продающие тексты с 2013 года.
Вы можете заказать:
• копирайтинг: продающие тексты для рассылок,социальных сетей, лендингов; информационники для сайтов-доноров (необходимо при
статейном продвижении);
• рерайтинг на основе предложенного заказчикомисходника и без него;
• наполнение сайта(-ов) уникальнымиинформационными текстами с нуля;
• подбор качественных изображений: таблицы,схемы, инфографика и т.п.
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Контакты для связи:
- Публичная страницаВконтакте: https://vk.com/solar_souls
- E-mail: [email protected]
Имеются скайп, ICQ.
Задавайте вопросы,оставляйте заявки, и мы обязательно с Вами свяжемся в ближайшее время.
Еслитребуется, вышлем бриф.
С уважением, Нина
Сотрудник кооперации Solar Souls
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Для души (ждём всех и всегда) :
Литературные ролевые игры универсального жанра – пишем историю вместе
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Сегодня, здесь и сейчас мы предлагаем всем желающим попробовать и приобщиться к этой простой, но в то же время увлекательной идее. Освободите разум и воплотите на электронных страницах свои художественные фантазии. Здесь вы совершенно «безнаказанно» можете знакомиться друг с другом, влюбляться, сражаться, выдумывать и проворачивать различные авантюры и … Продолжение здесь: http://vk.com/topic-79340508_33332118