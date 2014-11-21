Solarshine

Автор, журналист, копирайтер

﻿ ﻿Более 7 лет сотрудничала с издательством АСТ (Москва) - Сова (СПб ). Являюсь автором двух серий из 19 путеводителей и книги о Дзэн.

﻿В течение 14 лет в качестве журналиста и копирайтера пишу на темы: путешествия, дайвинг, искусство (кино, балет, музыка, живопись), психология, дизайн.

﻿Несколько лет работала в рекламном и PR бизнесе. Имею опыт написания рекламных статей, имиджевых, концептуальных и рекламных текстов для буклетов и каталогов, пресс-релизов, информационного наполнения сайта.

Английский - Upper Intermediate- Advanced

Испанский - ﻿B2

﻿Порядочна, ответственная, пунктуальна, позитивна.

﻿Как самостоятельный путешественник посетила и исследовала 30 стран Центральной и Латинской Америки, Юго-восточной Азии и Европы. Владею бесценным багажом знаний и впечатлений и богатый опытом общения с людьми и животными, выживания в трудных ситуациях, познавания себя, других культур и традиций, экстремальных испытаний и ярчайших моментов триумфа духа.

Обладаю креативным мышлением, структурирующим подходом в решении вопросов и проблем, широким спектром знаний. Умею думать, анализировать,

замечать мелочи и проникать в суть происходящего. Развито взрослое чувство юмора, стиля и меры.

﻿Пишу с удовольствием, образно, эмоционально, позитивно. ﻿

﻿P. S. Рерайтом не занимаюсь.