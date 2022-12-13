SoldatovaAA

Меня зовут Анастасия, я являюсь действующим тестировщиком вашего программного продукта.

Я закончила Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина по СПО в Рязанском станкостроительном колледже("РССК "РГРТУ"), информационные системы и программирование, квалификация: программист, проходила начальное обучение по ручному тестированию в компании A1QA, продолжаю получать образование в Российском государственном социальном университете, факультет политических и социальных технологий, направленность: информационные системы и технологии в экономической сфере, а также прохожу курсы от образовательной платформы Skillbox по профессии "Инженер по тестированию". Готова предоставить Вам как полное ручное тестирование продукта, так и тестирование отдельных модулей, сопровождая тестовой документацией и отличным взаимодействием с командой разработчиков. Буду на связи с начала реализации до выпуска и дальнейшего сопровождения ПО.