SolidState

Сайты на WordPress

Создание, поддержка и сопровождение сайтов.

• Верстка сайтов в WordPress , качественно, в срок.

• Примерное наполнение типичного сайта-визитки как в http://mrseg.wordpress.com .

• Наполнение сайта Вашим контентом- это тоже работа, цена оговаривается отдельно.

• Первичный контакт через e-mail: [email protected].

• Мое рабочее время: 05:00-13:00 (час. пояс Минск), сбт, вск- выходной.

Схема работы

• Контакт по e-mail

• Я отсылаю Вам по e-mail форму техзадания

• Заполняете форму техзадания и отсылаете мне

• От меня Вам приходит бриф, как я понял задание и сметная стоимость проекта

• Вы утверждаете бриф, уточняете , если это необходимо, детали. Согласовываете цену

• Предоплата 30%

• Начинается работа ---> Демонстрация ---> Корректировки ---> Тестирование ---> Сдача проекта

• Оплата остатка 70%

• Вам отдается готовая админка, логин, пароль

• Исходные материалы проекта повторно мной не используются. На моем ПК хранится копия, на случай доработок или потери вами информации, но я оставляю за собой право по истечении срока давности выбросить ваши материалы…

o Почему я работаю на WordPress ? По данным западных таблоидов в WordPress сверстана одна шестая часть сайтов Интернета. По состоянию на 2012 г. в WordPress верстался каждый пятый сайт. Ошибки кода исключаются тем, что над его шлифовкой работало и работает несколько тысяч первоклассных программистов, надежность и стабильность кода подтверждается как 10 летней успешной экспансией WordPress-ом Интернета, так и почти двумя миллионами действующих сайтов по всему миру.

Преимущества работы со мной: конкурентная цена, разумные сроки, стабильно высокое качество результата.

Оплата осуществляется через Webmoney (WMU, WMZ, WMR).

P.S. Работа и все указанные сроки начинаются не с момента принятия моей заявки, а с момента предоплаты!

Если я делаю вам сайт под ключ, я не отвечаю за возникающие в последствие проблемы, если вы давали пароли от хостинга и админ-панели третьим лицам. Я могу отвечать только за свою работу. Принимая проект и оставляя мне отзыв, вы тем самым подтверждаете, что проект принят и работоспособен!