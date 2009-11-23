Borozdina Irina SolidayGirlSolidayGirl
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Можем всё
УСЛУГИ
Интернет сайты
Размещение в сети
Управление сайтом
Продвижение
Эл.презентации
3D-моделирование
Дизайн интерьеров
Полиграфия
Программирование
2D/3D анимация
Иллюстрации
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Сайт для строительной компании105 просмотров
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- Каталог для ремонтно-строительной компании ТЕРЕС158 просмотров
- Flash-презентация для компании ПрофДекор117 просмотров
- Flash-презентация для компании ПрофДекор144 просмотра
- Flash-презентация для компании ПрофДекор129 просмотров
- Flash-презентация для компании ПрофДекор156 просмотров
- Flash-презентация для компании ПрофДекор141 просмотр
- Flash-презентация для компании ПрофДекор137 просмотров
- Flash-презентация для компании ПрофДекор142 просмотра