SolidayGirl

Borozdina Irina SolidayGirl

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Можем всё

УСЛУГИ

Интернет сайты

Размещение в сети

Управление сайтом

Продвижение

Эл.презентации

3D-моделирование

Дизайн интерьеров

Полиграфия

Программирование

2D/3D анимация

Иллюстрации

Портфолио
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