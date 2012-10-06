лого, векторная графика, иллюстрации, принты на футболки, пиктограммы

Доброго дня.

Работаю в сфере дизайна и рекламы с 2002 года.

Предпочитаю векторную графику, в силу большей ее мобильности, однако это совершенно не исключает работу с растром.

Могу предложить вам следующее (приоритет по «интересности» работ для меня):

1. Иллюстрации, принты на футболки (вектор, растр, ручной рисунок - никаких клипартов)

2. Логотипы (+ разработка элементов фирменного стиля и, в случае необходимости, оформление руководства по использованию)

3. Персонажи 2D (вектор, растр, ручной рисунок - тут на выбор)

4. Пиктограммки (как для веб, так и для иного рода рекламной продукции)

5. Гербы (семейные, свадебные, индивидуальные)

Эскизы для обсуждения чаще всего предоставляю в карандаше (ручной рисунок) - легче нащупать требуемый стиль, да и правки вносить быстрее.

Так же немалый опыт в разработке макетов и подготовке в производство полиграфической продукции (визитки, листовки, постеры, флайеры, буклеты) и наружной рекламы (вывески, штендеры, отдельностоящие указатели и так далее)

Цены и сроки исполнения обсуждаются индивидуально. Оплата принимается тремя способами: вебмани, qiwi, банковский перевод на карту сбербанка (viza)