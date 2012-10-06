Доброго дня.
Работаю в сфере дизайна и рекламы с 2002 года.
Предпочитаю векторную графику, в силу большей ее мобильности, однако это совершенно не исключает работу с растром.
Могу предложить вам следующее (приоритет по «интересности» работ для меня):
1. Иллюстрации, принты на футболки (вектор, растр, ручной рисунок - никаких клипартов)
2. Логотипы (+ разработка элементов фирменного стиля и, в случае необходимости, оформление руководства по использованию)
3. Персонажи 2D (вектор, растр, ручной рисунок - тут на выбор)
4. Пиктограммки (как для веб, так и для иного рода рекламной продукции)
5. Гербы (семейные, свадебные, индивидуальные)
Эскизы для обсуждения чаще всего предоставляю в карандаше (ручной рисунок) - легче нащупать требуемый стиль, да и правки вносить быстрее.
Так же немалый опыт в разработке макетов и подготовке в производство полиграфической продукции (визитки, листовки, постеры, флайеры, буклеты) и наружной рекламы (вывески, штендеры, отдельностоящие указатели и так далее)
Цены и сроки исполнения обсуждаются индивидуально. Оплата принимается тремя способами: вебмани, qiwi, банковский перевод на карту сбербанка (viza)
- Пиктограммы для разделов сайта объявлений833 просмотра
- Лого для магазина по торговле усилителями126 просмотров
- Лого для линии футболок120 просмотров
- Пиктограммы для разделов сайта детских товаров1233 просмотра
- Лого для детского кафе504 просмотра
- Концепт лого для конкурса163 просмотра
- Лого для кафе мексиканской кухни184 просмотра
- Лого кофейни для конкурса на freelance.ru161 просмотр
- Лого пиццерии для конкурса на freelance.ru263 просмотра
- Асимметричный свадебный герб355 просмотров
- Свадебный герб448 просмотров
- Индивидуальный герб292 просмотра