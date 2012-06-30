Solncenorth

Балан Анастасия Владимировна
Дата рождения: 6 Августа 1987 (23)
Регион проживания: Россия, область Мурманская, город Мурманск
Контакты
Телефон: 921-0328013 с 08:30 по 22:00
Email: [email protected]
Цели и ожидания
Тип работы: Постоянная
График работы: Полный рабочий день, Сменный график
Сфера: Журналистика, Работа с клиентами, Преподавание, Передача данных и
доступ в Интернет, Гуманитарные науки, Переводческая
деятельность (Ger-Eng-Ger; Eng-Rus-Eng; Ger-Rus-Ger; Ukr-Rus-Ukr;
Eng-Ukr-Eng; Ger-Ukr-Ger).
Должность: Преподаватель, Психолог, Переводчик (Ger-Eng-Ger;
Eng-Rus-Eng; Ger-Rus-Ger; Ukr-Rus-Ukr; Eng-Ukr-Eng; Ger-Ukr-Ger).
Основные специализации
Образование/ Наука:
Учитель, Репетитор, Преподаватель, Воспитатель, Библиотекарь, Методист, Няня.
Гуманитарные науки, Прикладные науки, Специальное и высшее образование
Переводчики:
Ассистент-переводчик, Письменный переводчик, Последовательный переводчик, Синхронный
переводчик.
Письменный перевод, Последовательный перевод, Синхронный перевод, Художественный
перевод, Экскурсионное обслуживание, Технический перевод
Образование
2009 – 2010 Киевский Университет им. Б.Д. Гринченка. Гуманитарный институт. Кафедра иностранной филологии. Заочная форма обучения, 5й курс (специалист). Специальность: Методика и педагогика среднего образования. Английский и немецкий языки, литература.
2004 – 2009 Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского. Институт иностранных языков. Очная форма обучения, степень бакалавра. Специальность: Методика и педагогика среднего образования. Английский и немецкий языки, литература.
Языки
Русский (Родной)
Украинский (Родной) Английский (Свободный) Немецкий (Средний)
Опыт работы
Июнь 2004 - Май 2010 (5 лет 11 месяцев без оформления по ТК) : Репетитор английского, немецкого, украинского, русского языков. Переводчик (английский (любой вид перевода), немецкий (письменный, художественный, разговорный), украинский языки (любой вид перевода)). Внештатная журналистка. (Винница – Киев, Украина)
Февраль 2011 – настоящее время: Методист, няня, преподаватель ИЗО и театрализации (центр раннего развития детей «Ангел», г.Мурманск). Репетитор ин.языков.
О себе
Ответственна
Отзывчива
Трудолюбива и старательна
Легко адаптируюсь и обучаюсь новым сферам деятельности
Терпелива и стрессоустойчива
Коммуникабельна
Имеется знание ПК, этикета, музыкальное образование
Красиво рисую