Solncenorth

Балан Анастасия Владимировна

Дата рождения: 6 Августа 1987 (23)

Регион проживания: Россия, область Мурманская, город Мурманск

Контакты

Телефон: 921-0328013 с 08:30 по 22:00

Email: [email protected]

Цели и ожидания

Тип работы: Постоянная

График работы: Полный рабочий день, Сменный график

Сфера: Журналистика, Работа с клиентами, Преподавание, Передача данных и

доступ в Интернет, Гуманитарные науки, Переводческая

деятельность (Ger-Eng-Ger; Eng-Rus-Eng; Ger-Rus-Ger; Ukr-Rus-Ukr;

Eng-Ukr-Eng; Ger-Ukr-Ger).

Должность: Преподаватель, Психолог, Переводчик (Ger-Eng-Ger;

Eng-Rus-Eng; Ger-Rus-Ger; Ukr-Rus-Ukr; Eng-Ukr-Eng; Ger-Ukr-Ger).

Основные специализации

Образование/ Наука:

Учитель, Репетитор, Преподаватель, Воспитатель, Библиотекарь, Методист, Няня.

Гуманитарные науки, Прикладные науки, Специальное и высшее образование

Переводчики:

Ассистент-переводчик, Письменный переводчик, Последовательный переводчик, Синхронный

переводчик.

Письменный перевод, Последовательный перевод, Синхронный перевод, Художественный

перевод, Экскурсионное обслуживание, Технический перевод

Образование

2009 – 2010 Киевский Университет им. Б.Д. Гринченка. Гуманитарный институт. Кафедра иностранной филологии. Заочная форма обучения, 5й курс (специалист). Специальность: Методика и педагогика среднего образования. Английский и немецкий языки, литература.

2004 – 2009 Винницкий государственный педагогический университет им. М. Коцюбинского. Институт иностранных языков. Очная форма обучения, степень бакалавра. Специальность: Методика и педагогика среднего образования. Английский и немецкий языки, литература.

Языки

Русский (Родной)

Украинский (Родной) Английский (Свободный) Немецкий (Средний)

Опыт работы

Июнь 2004 - Май 2010 (5 лет 11 месяцев без оформления по ТК) : Репетитор английского, немецкого, украинского, русского языков. Переводчик (английский (любой вид перевода), немецкий (письменный, художественный, разговорный), украинский языки (любой вид перевода)). Внештатная журналистка. (Винница – Киев, Украина)

Февраль 2011 – настоящее время: Методист, няня, преподаватель ИЗО и театрализации (центр раннего развития детей «Ангел», г.Мурманск). Репетитор ин.языков.

О себе

Ответственна

Отзывчива

Трудолюбива и старательна

Легко адаптируюсь и обучаюсь новым сферам деятельности

Терпелива и стрессоустойчива

Коммуникабельна

Имеется знание ПК, этикета, музыкальное образование

Красиво рисую