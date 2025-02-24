Frontend developer

Привет! Я - креативный Frontend разработчик с 3-х летним опытом работы. Мое стремление к совершенству и погружение в мир кода помогают мне трансформировать сложные концепции в удобные и красочные веб-приложения. В своей работе уделяю особое внимание оптимизации поставленных задач и использованию современных решений.



Опыт:

Стек: HTML, CSS, SASS, native JS, TS, React, node js, Gsap, Tailwind, GraphQL.



Smart Shell. Компания занимается разработкой отраслевой мини ERP-системы для индустрии компьютерных клубов, интернет-кафе и кибер-арен. Официальный сайт: https://smartshell.gg/. Самим сайтом не занимаюсь работаю над админ панелью и личным кабинетом игрока.



ChiedoCover. Маркетплейс мебели и текстиля. Официальный сайт: https://chiedocover.ru/

Сайты в разработке которых принимал активное участие: https://stwlf.ru/ https://dinomachine.com/



Резюме: https://drive.google.com/file/d/1ZPYga-XnWGSbjasNnE09c767vZjf45YW/view

Портфолио: https://solocomrade1101.github.io/Edward_website/

Разрабатывалось давно но интересные проекты там есть (для ноутбучных разрешений экранов)

