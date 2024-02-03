Займаюсь дизайном інтерʼєрів
Зроблю дизайн вашої квартири, офісу, класу в школі або садочку. Роботу виконую в заданих термінах. Працюю з усією віддачею.Працюю в програмах :
Archicad;
3ds Max;
Adobe photoshop
Робочі плани :
-План з меблями та обладнанням 100грн м2
-План з розетками та вимикачами 150 грн м2
-План стель та підлоги 100грн м2
-План освітлення 150грн м2
-Візуалізація 200 грн м2
Портфолио
- Дизайн ванної кімнати1 просмотр
- Дизайн домашнього кабінету3 просмотра
- Дизайн спальні1 просмотр
- Дизайн ванної кімнати1 просмотр
- Дизайн вітальні1 просмотр
- Дизайн кухнінет просмотров
- Дизайн спальнінет просмотров