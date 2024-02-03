Займаюсь дизайном інтерʼєрів

Зроблю дизайн вашої квартири, офісу, класу в школі або садочку. Роботу виконую в заданих термінах. Працюю з усією віддачею.Працюю в програмах :

Archicad;

3ds Max;

Adobe photoshop

Робочі плани :

-План з меблями та обладнанням 100грн м2

-План з розетками та вимикачами 150 грн м2

-План стель та підлоги 100грн м2

-План освітлення 150грн м2

-Візуалізація 200 грн м2