Solomon78

Елена Ступницкая Solomon78

 
45 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Практический психолог

- Разработка авторских раскрасок анти-стресс,индивидуальных занятий.

- Психологическая коррекция эмоционального состояния, посттравматического синдрома, страхов, переживаний с помощью методов арт-терапии. 

- Самокоррекция внутренних состояний методами нейрографики и мандалотерапии.

-  Арт - терапия в работе с детьми:

  • Формирование позитивного отношения к себе и к своей жизнни.
  • Раскрытие творческого потенциала ребенка, уверенность в себе.
  • Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, концентрации, творческого воображения.
  • Эмоционального интеллекта.
  • Активизация наглядно - образного и абстрактно - логического мышления.