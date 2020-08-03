Практический психолог
- Разработка авторских раскрасок анти-стресс,индивидуальных занятий.
- Психологическая коррекция эмоционального состояния, посттравматического синдрома, страхов, переживаний с помощью методов арт-терапии.
- Самокоррекция внутренних состояний методами нейрографики и мандалотерапии.
- Арт - терапия в работе с детьми:
- Формирование позитивного отношения к себе и к своей жизнни.
- Раскрытие творческого потенциала ребенка, уверенность в себе.
- Развитие мелкой моторики, внимания, памяти, концентрации, творческого воображения.
- Эмоционального интеллекта.
- Активизация наглядно - образного и абстрактно - логического мышления.