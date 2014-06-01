Создание сайтов под ключ + доработка существующих проектов

Ф.И.О.: Босых Никита Дмитриевич

Другие контакты: Skype solomon_fox

Личная информация

Город проживания: Уфа (готов переехать в другой город)

Район проживания: Сипайлово, Королёва

Образование: Высшее

Дата рождения: 15 сентября 1988 г. (25 лет)

Пол: мужской

Семейное положение: Женат, детей нет

Опыт работы

Период работы: С февраля 2014 по март 2014 года (1 месяц)

Должность: Верстальщик, php-разработчик (Полная занятость)

В организации: ООО Эксель, г. Уфа

Должностные обязанности: Вёрстка лендингов по дизайн макету.

Срок разработки (3 дня)

Добавление java скриптов

Вёрстка контактных форм и добавление

"обратного звонка" в модальных окнах.

Вёрстка сайтов по текущим заказам в частности Bootstrap и др. фреймфорки

Период работы: 06.2014—12.2014

Должность: Журналист, веб-редактор

1.Установка модулей на Joomla 2.5

2. Доработка существующего сайта.

3. Анализ сайтов-конкурентов.

4. Написание статей.

5. Съемка/монтаж видео.

Период работы: С ноября 2013 по февраль 2014 года (3 месяца)

Должность: Верстальщик сайтов, контент-менеджер (Частичная занятость)

В организации: ЛидерПоиска, г. Уфа

Должностные обязанности: - Вёрстка сайтов по дизайн-макету, который предоставляет работодатель

Изменение дизайна и оптимизация функционала интернет-магазина согласно новому макету с сохранением опубликованного контента.

Исходный дизайн сайта

Изменённый дизайн (Система управления сайтом "Муравейник" - разработана на основе yii framework)

- Заполнение сайта контентом и вёрстка таблиц под существующий дизайн

(сайт не имеет CMS все изменения через FTP)

- Изменение графического дизайна согласно пожеланиям заказчика

(CMS WordPress)

- размещение и редактирование поступающего контента

(CMS Drupal)

Период работы: С апреля 2013 по август 2013 года (4 месяца)

Должность: Веб-редактор, журналист, копирайтер, веб-дизайнер (Полная занятость)

В организации: Информационно-аналитическое издание "Время Правды", РОО "За Ваше Право", г. Уфа

Должностные обязанности: - Правка кода, администрирование сайта Региональной Общественной Организации "За Ваше Право" (Движок Joomla 1.5)

- Занимался вёрсткой и участвовал в разработке дизайна для информационно-аналитического издания "Время Правды" (Движок Joomla 2.5)

Также в обязанности входило написание аналитических статей на темы: защита прав граждан республики, борьба с коррупцией, расследование неправомерных действий властей.

Установка, настройка ПО,

Настройка локальной сети,

Адаптивная защита данных под нужды офиса

Период работы: С февраля 2013 по март 2013 года (1 месяц)

Должность: Верстальщик, веб-дизайнер (Частичная занятость)

В организации: Компас ветров, г. Уфа

Должностные обязанности: Разработка с нуля и доведение до конца сайта по продаже кондиционеров (правка кода, дизайн, установка модулей, подбор шаблона на основе пожеланий заказчика)

Разработано на движке WordPress

Период работы: С февраля 2012 по март 2012 года (1 месяц)

Должность: Дизайнер-верстальщик (Частичная занятость)

В организации: Благотворительная организация "Доброе Сердце", г. Переволоцкий

Должностные обязанности: Подбор макета и вёрстка сайта по согласованию с заказчиком.

Выбор хостинга, перенос данных, администрирование, восстановление.

Сдача проекта по истечении месяца, расчёт.

Период работы: С марта 2011 по май 2011 года (2 месяца)

Должность: Журналист, администратор сайта, веб-дизайнер (Полная занятость)

В организации: Благотворительная организация "Великое Поручение", г. Уфа

Должностные обязанности: Написание статей, интервью, сбор, анализ информации.

МРО ЦХВЕ "Великое Поручение"

Создание блога с нуля или под ключ на платформе Blogger.

Вёрстка, внедрение модулей, эксклюзивный дизайн.

системное администрирование офиса: установка, настройка ПО и т.д.

Образование

Учебное заведение: Башкирский государственный университет, г. Уфа

Дата окончания: 2011 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Юридический

Специальность: Судебная

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: Видеокурсы по Интернет-тех: Web, HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX, и др

Учебное заведение: Центр Обучения "Специалист" , г. Москва

Дата окончания: 2013 год

Название курса: Английский язык курсы (5лет)

Учебное заведение: Центр Изучения Иностранных Языков , г. Уфа

Дата окончания: 2011 год

Название курса: НЛП, практик, Лидерская программа

Учебное заведение: Уфимский НЛП Центр, Центр Нова. , г. 2004

Дата окончания: 2004 год

Иностранные языки

Английский: Разговорный

Дополнительная информация

Готовность к командировкам: готов

Ключевые навыки и достижения: * надежный

* креативный

* дружелюбный

* внимательный

* стремлюсь к совершенству в своей профессии

Компьютерные навыки:

Владею

HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX

Adobe Photoshop, Dreamweaver

Дополнительные сведения: Люблю свою работу, восприимчив к критике, ориентирован на результат.