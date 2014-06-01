Ф.И.О.: Босых Никита Дмитриевич
Другие контакты: Skype solomon_fox
Личная информация
Город проживания: Уфа (готов переехать в другой город)
Район проживания: Сипайлово, Королёва
Образование: Высшее
Дата рождения: 15 сентября 1988 г. (25 лет)
Пол: мужской
Семейное положение: Женат, детей нет
Опыт работы
Период работы: С февраля 2014 по март 2014 года (1 месяц)
Должность: Верстальщик, php-разработчик (Полная занятость)
В организации: ООО Эксель, г. Уфа
Должностные обязанности: Вёрстка лендингов по дизайн макету.
Срок разработки (3 дня)
Добавление java скриптов
Вёрстка контактных форм и добавление
"обратного звонка" в модальных окнах.
Вёрстка сайтов по текущим заказам в частности Bootstrap и др. фреймфорки
Период работы: 06.2014—12.2014
Должность: Журналист, веб-редактор
1.Установка модулей на Joomla 2.5
2. Доработка существующего сайта.
3. Анализ сайтов-конкурентов.
4. Написание статей.
5. Съемка/монтаж видео.
Период работы: С ноября 2013 по февраль 2014 года (3 месяца)
Должность: Верстальщик сайтов, контент-менеджер (Частичная занятость)
В организации: ЛидерПоиска, г. Уфа
Должностные обязанности: - Вёрстка сайтов по дизайн-макету, который предоставляет работодатель
Изменение дизайна и оптимизация функционала интернет-магазина согласно новому макету с сохранением опубликованного контента.
Исходный дизайн сайта
Изменённый дизайн (Система управления сайтом "Муравейник" - разработана на основе yii framework)
- Заполнение сайта контентом и вёрстка таблиц под существующий дизайн
(сайт не имеет CMS все изменения через FTP)
- Изменение графического дизайна согласно пожеланиям заказчика
(CMS WordPress)
- размещение и редактирование поступающего контента
(CMS Drupal)
Период работы: С апреля 2013 по август 2013 года (4 месяца)
Должность: Веб-редактор, журналист, копирайтер, веб-дизайнер (Полная занятость)
В организации: Информационно-аналитическое издание "Время Правды", РОО "За Ваше Право", г. Уфа
Должностные обязанности: - Правка кода, администрирование сайта Региональной Общественной Организации "За Ваше Право" (Движок Joomla 1.5)
- Занимался вёрсткой и участвовал в разработке дизайна для информационно-аналитического издания "Время Правды" (Движок Joomla 2.5)
Также в обязанности входило написание аналитических статей на темы: защита прав граждан республики, борьба с коррупцией, расследование неправомерных действий властей.
Установка, настройка ПО,
Настройка локальной сети,
Адаптивная защита данных под нужды офиса
Период работы: С февраля 2013 по март 2013 года (1 месяц)
Должность: Верстальщик, веб-дизайнер (Частичная занятость)
В организации: Компас ветров, г. Уфа
Должностные обязанности: Разработка с нуля и доведение до конца сайта по продаже кондиционеров (правка кода, дизайн, установка модулей, подбор шаблона на основе пожеланий заказчика)
Разработано на движке WordPress
Период работы: С февраля 2012 по март 2012 года (1 месяц)
Должность: Дизайнер-верстальщик (Частичная занятость)
В организации: Благотворительная организация "Доброе Сердце", г. Переволоцкий
Должностные обязанности: Подбор макета и вёрстка сайта по согласованию с заказчиком.
Выбор хостинга, перенос данных, администрирование, восстановление.
Сдача проекта по истечении месяца, расчёт.
Период работы: С марта 2011 по май 2011 года (2 месяца)
Должность: Журналист, администратор сайта, веб-дизайнер (Полная занятость)
В организации: Благотворительная организация "Великое Поручение", г. Уфа
Должностные обязанности: Написание статей, интервью, сбор, анализ информации.
МРО ЦХВЕ "Великое Поручение"
Создание блога с нуля или под ключ на платформе Blogger.
Вёрстка, внедрение модулей, эксклюзивный дизайн.
системное администрирование офиса: установка, настройка ПО и т.д.
Образование
Учебное заведение: Башкирский государственный университет, г. Уфа
Дата окончания: 2011 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Юридический
Специальность: Судебная
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: Видеокурсы по Интернет-тех: Web, HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX, и др
Учебное заведение: Центр Обучения "Специалист" , г. Москва
Дата окончания: 2013 год
Название курса: Английский язык курсы (5лет)
Учебное заведение: Центр Изучения Иностранных Языков , г. Уфа
Дата окончания: 2011 год
Название курса: НЛП, практик, Лидерская программа
Учебное заведение: Уфимский НЛП Центр, Центр Нова. , г. 2004
Дата окончания: 2004 год
Иностранные языки
Английский: Разговорный
Дополнительная информация
Готовность к командировкам: готов
Ключевые навыки и достижения: * надежный
* креативный
* дружелюбный
* внимательный
* стремлюсь к совершенству в своей профессии
Компьютерные навыки:
Владею
HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX
Adobe Photoshop, Dreamweaver
Дополнительные сведения: Люблю свою работу, восприимчив к критике, ориентирован на результат.
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