Привет! ✌
Я ещё новичок в этом деле, но готов задать жаришку консервативным старичкам 🔥.
Кто я? Я верстальщик со стажем {#numold} лет и выполнивший за всё это время {#numwork} работ...樂
Что Вы получите обратившись ко мне?
- вёрстку сайтов или лендингов с полным соответствием ТЗ/Вашим мыслям 螺
- низкую цену и невероятную скорость работы
- гарантию (не беру предоплату, отчитываюсь о выполненной работе каждый день) ✅
- месяц бесплатного внесения правок в уже готовый проект (если они вдруг появятся)👍
- ну и конечно: адаптивность, кроссбраузерность, SEO-ориентированность, использование БЭМ (методология вёрстки), при необходимости натягивание на WordPress, OpenCart, добавление анимации, создание простенького backend-а, и конечно котиков
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