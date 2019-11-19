Привет! ✌

Я ещё новичок в этом деле, но готов задать жаришку консервативным старичкам 🔥.

Кто я? Я верстальщик со стажем {#numold} лет и выполнивший за всё это время {#numwork} работ...樂

Что Вы получите обратившись ко мне?