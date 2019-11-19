Solonina

Виктор Прилучный Solonina

 
24 годаРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Привет! ✌

Я ещё новичок в этом деле, но готов задать жаришку консервативным старичкам 🔥.

Кто я? Я верстальщик со стажем {#numold} лет и выполнивший за всё это время {#numwork} работ...樂

Что Вы получите обратившись ко мне?

  • вёрстку сайтов или лендингов с полным соответствием ТЗ/Вашим мыслям 螺
  • низкую цену и невероятную скорость работы 
  • гарантию (не беру предоплату, отчитываюсь о выполненной работе каждый день) ✅
  • месяц бесплатного внесения правок в уже готовый проект (если они вдруг появятся)👍
  • ну и конечно: адаптивность, кроссбраузерность, SEO-ориентированность, использование БЭМ (методология вёрстки), при необходимости натягивание на WordPress, OpenCart, добавление анимации, создание простенького backend-а, и конечно котиков
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