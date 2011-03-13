3D-моделлер/визуализатор, дизайнер

Солонинкина Марина Владимировна

Уровень дохода: 50 000 руб. в месяц

Тип работы: Не имеет значения

Место работы: Не имеет значения

Ф.И.О.: Солонинкина Марина Владимировна

Телефон: (926) 095-66-15

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: ICQ: 391-494-340

Личная информация

Город проживания: Москва

Ближайшее метро: Щукинская

Образование: Высшее

Дата рождения: 8 января 1986 г. (24 года)

Пол: Женский

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Период работы: С июня 2010 года по октябрь 2010 года

Должность: Дизайнер интерьеров (Полная занятость, проектная работа)

Компания RCD-group, г.Москва

Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера

Дизайн, 3D моделирование и визуализация жилых и общественных помещений.

С октября 21010 года по настоящее время

Фриланс

Период работы: С июня 2010 года по октябрь 2010 года

Должность: Дизайнер интерьеров (Полная занятость, проектная работа)

В организации: Компания RCD-group, г.Москва

Описание деятельности организации: Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера

Должностные обязанности: Дизайн, 3D моделирование и визуализация жилых и общественных помещений.

Период работы: С ноября 2009 по июнь 2010 года

Должность: Дизайнер/моделлер (Полная занятость)

В организации: Архитектурное бюро "Архангел", г.Москва

Описание деятельности организации: Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера

Должностные обязанности: Дизайн интерьеров, моделирование и визуализация экстерьеров в 3ds Max.

Период работы: С февраля 2009 по ноябрь 2009 года

Должность: Дизайнер/менеджер по работе с ключевыми клиентами (Полная занятость)

В организации: Рекламное агентство "ГОРОД", г.Москва

Описание деятельности организации: Разработка всех видов печатной рекламы.

Должностные обязанности: Создание рекламных макетов на заказ (рекламные стенды, листовки, брошюры, буклеты, визитки, каталоги), разработка логотипов, фирменного стиля компаний, баннеров. Поиск новых клиентов, создание благоприятной атмосферы в общении, установка доверительных отношений для дальнейшей работы с заказчиками.

Период работы: С марта 2008 по январь 2009 года

Должность: Дизайнер/удалённая работа (Частичная занятость)

В организации: "Webplanet", г.Харьков

Описание деятельности организации: Разработка информационных сайтов, рекламы в сети Интернет.

Должностные обязанности: Разработка дизайна сайтов, баннеров в сети Интернет, в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash. Порезка страниц сайтов в графическом продукте Adobe Photoshop.

Образование

Учебное заведение: Национальная фармацевтическая академия Украины (Харьков)

Дата окончания: Июнь 2009 года

Факультет: Фармацевтический

Специальность: Общая фармация

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Компьютерная Академия "Шаг" (Харьков)

Дата окончания: Май 2009 года

Факультет: Дизайн и компьютерная графика

Форма обучения: Вечерняя

Учебное заведение: Художественная школа имени Репина (Харьков)

Дата окончания: Июнь 2002 года

Специальность: Станковое искусство

Форма обучения: Вечерняя

иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Базовый

Немецкий: Базовый

Компьютерные навыки: * 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk 3ds Max, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk Maya, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk AutoCAD, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2008 — СДАЧА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ "ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЧЕТЫРЁХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ", отлично Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2009 — СДАЧА КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО КУРСУ "Autodesk Maya", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2009 — СДАЧА ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ "Autodesk AutoCAD", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Adobe InDesign", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2007 — Сдача экзамена по курсу "Web дизайн", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2007 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Flash", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Креатив в рекламе", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2006 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Illustrator", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

* 2006 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Photoshop", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично

Уровень владения компьютером: Эксперт

Дополнительная информация

Рекомендации и ссылки: Рекламное агентство "Город",

Пискунов Дмитрий, Генеральный директор

+7 (926) 6067048

Компания RCD-group,

Лазариус Коккинидис, Руководитель отдела дизайна

+7 (985) 2277205

Дополнительные сведения: Исполнительность, целеустремленность, инициативность, дисциплинированность, готовность выполнять сложные проекты, умение творчески мыслить, выполнять нестандартные задачи.

Занятия в свободное время: Рисование, плавание, бег

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Ссылка на резюме и портфолио: http://www.superjob.ru/resume/cv-5117935.html