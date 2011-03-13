3D-моделлер/визуализатор, дизайнер
Солонинкина Марина Владимировна
Уровень дохода: 50 000 руб. в месяц
Тип работы: Не имеет значения
Место работы: Не имеет значения
Ф.И.О.: Солонинкина Марина Владимировна
Телефон: (926) 095-66-15
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: ICQ: 391-494-340
Личная информация
Город проживания: Москва
Ближайшее метро: Щукинская
Образование: Высшее
Дата рождения: 8 января 1986 г. (24 года)
Пол: Женский
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Период работы: С июня 2010 года по октябрь 2010 года
Должность: Дизайнер интерьеров (Полная занятость, проектная работа)
Компания RCD-group, г.Москва
Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера
Дизайн, 3D моделирование и визуализация жилых и общественных помещений.
С октября 21010 года по настоящее время
Фриланс
Период работы: С июня 2010 года по октябрь 2010 года
Должность: Дизайнер интерьеров (Полная занятость, проектная работа)
В организации: Компания RCD-group, г.Москва
Описание деятельности организации: Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера
Должностные обязанности: Дизайн, 3D моделирование и визуализация жилых и общественных помещений.
Период работы: С ноября 2009 по июнь 2010 года
Должность: Дизайнер/моделлер (Полная занятость)
В организации: Архитектурное бюро "Архангел", г.Москва
Описание деятельности организации: Строительство/архитектура/недвижимость/дизайн интерьера
Должностные обязанности: Дизайн интерьеров, моделирование и визуализация экстерьеров в 3ds Max.
Период работы: С февраля 2009 по ноябрь 2009 года
Должность: Дизайнер/менеджер по работе с ключевыми клиентами (Полная занятость)
В организации: Рекламное агентство "ГОРОД", г.Москва
Описание деятельности организации: Разработка всех видов печатной рекламы.
Должностные обязанности: Создание рекламных макетов на заказ (рекламные стенды, листовки, брошюры, буклеты, визитки, каталоги), разработка логотипов, фирменного стиля компаний, баннеров. Поиск новых клиентов, создание благоприятной атмосферы в общении, установка доверительных отношений для дальнейшей работы с заказчиками.
Период работы: С марта 2008 по январь 2009 года
Должность: Дизайнер/удалённая работа (Частичная занятость)
В организации: "Webplanet", г.Харьков
Описание деятельности организации: Разработка информационных сайтов, рекламы в сети Интернет.
Должностные обязанности: Разработка дизайна сайтов, баннеров в сети Интернет, в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash. Порезка страниц сайтов в графическом продукте Adobe Photoshop.
Образование
Учебное заведение: Национальная фармацевтическая академия Украины (Харьков)
Дата окончания: Июнь 2009 года
Факультет: Фармацевтический
Специальность: Общая фармация
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Компьютерная Академия "Шаг" (Харьков)
Дата окончания: Май 2009 года
Факультет: Дизайн и компьютерная графика
Форма обучения: Вечерняя
Учебное заведение: Художественная школа имени Репина (Харьков)
Дата окончания: Июнь 2002 года
Специальность: Станковое искусство
Форма обучения: Вечерняя
иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Базовый
Немецкий: Базовый
Компьютерные навыки: * 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk 3ds Max, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk Maya, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2009 — Сертификат центра Autodesk по курсу Autodesk AutoCAD, Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2008 — СДАЧА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА НА ТЕМУ "ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЧЕТЫРЁХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ", отлично Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2009 — СДАЧА КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО КУРСУ "Autodesk Maya", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2009 — СДАЧА ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ "Autodesk AutoCAD", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Видеомонтаж (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects)", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Adobe InDesign", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2007 — Сдача экзамена по курсу "Web дизайн", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2007 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Flash", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2008 — Сдача экзамена по курсу "Креатив в рекламе", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2006 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Illustrator", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
* 2006 — Сдача экзамена по курсу "Adobe Photoshop", Авторизированный центр КА"Шаг", отлично
Уровень владения компьютером: Эксперт
Дополнительная информация
Рекомендации и ссылки: Рекламное агентство "Город",
Пискунов Дмитрий, Генеральный директор
+7 (926) 6067048
Компания RCD-group,
Лазариус Коккинидис, Руководитель отдела дизайна
+7 (985) 2277205
Дополнительные сведения: Исполнительность, целеустремленность, инициативность, дисциплинированность, готовность выполнять сложные проекты, умение творчески мыслить, выполнять нестандартные задачи.
Занятия в свободное время: Рисование, плавание, бег
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Ссылка на резюме и портфолио: http://www.superjob.ru/resume/cv-5117935.html
Портфолио
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