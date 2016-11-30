-Техническаяподдержка пользователей производимого компанией ПО
-Выезд к клиентам(командировки в регионы) для установки и настройки ПО
-Тестирование нового ПО, составление отчетов ошибок
-Составление ТЗ на доработку ПО
-Внесение предложений на разработку нового ПО
-Контроль инженеров тех. поддержки(8 человек)
-Заливка и настройка серверов (с нуля) и их последующее администрирование
-Работа с Micosoft SQL Server, настройка приложений
-Внедрение ПО производимого компанией
-Настройка сетей ЛВС
-Поддержка пользователей посредством удаленного доступа
— анализи решение инцидентов, возникающих в процессе работы информационных
систем
— работа с MS Exchange Server
— решение вопросов организации телефонии
— настройка и поддержка серверов на базе MS Windows Server
— администрирование Active Directory
— сборка и полная настройка ПК
— работа с кассовым оборудованием
— настройка и поддержка периферийного оборудования.
Windows:Active Directory, WINS, DHCP, DNS, Group Policy, Terminal Services,
MS SQL., MySQL, ssh, iptables, почтовые системы qmail/courier/postfix,
в т.ч. антиспам/антивирус модуль Dr.Web, DNS (bind), samba.
Серверное оборудование: HP, IBM.
Сетевое оборудование: Allied Telesyn (switches), Cisco (+catalyst, +PIX/ASA).
Microsoft Axapta — опыт поддержки‚ поиска и устранения проблем‚
возникающих в процессе работы системы.
Знание основ ITIL, ITSM.
-работы по слаботочке
-системы контроля доступа
-прокладка лвс
-установка камер в офис, видеонаблюдение