Системное администрирование

-Техническаяподдержка пользователей производимого компанией ПО

-Выезд к клиентам(командировки в регионы) для установки и настройки ПО

-Тестирование нового ПО, составление отчетов ошибок

-Составление ТЗ на доработку ПО

-Внесение предложений на разработку нового ПО

-Контроль инженеров тех. поддержки(8 человек)

-Заливка и настройка серверов (с нуля) и их последующее администрирование

-Работа с Micosoft SQL Server, настройка приложений

-Внедрение ПО производимого компанией

-Настройка сетей ЛВС

-Поддержка пользователей посредством удаленного доступа

— анализи решение инцидентов, возникающих в процессе работы информационных

систем

— работа с MS Exchange Server

— решение вопросов организации телефонии

— настройка и поддержка серверов на базе MS Windows Server

— администрирование Active Directory

— сборка и полная настройка ПК

— работа с кассовым оборудованием

— настройка и поддержка периферийного оборудования.

Windows:Active Directory, WINS, DHCP, DNS, Group Policy, Terminal Services,

MS SQL., MySQL, ssh, iptables, почтовые системы qmail/courier/postfix,

в т.ч. антиспам/антивирус модуль Dr.Web, DNS (bind), samba.

Серверное оборудование: HP, IBM.

Сетевое оборудование: Allied Telesyn (switches), Cisco (+catalyst, +PIX/ASA).

Microsoft Axapta — опыт поддержки‚ поиска и устранения проблем‚

возникающих в процессе работы системы.

Знание основ ITIL, ITSM.

-работы по слаботочке

-системы контроля доступа

-прокладка лвс

-установка камер в офис, видеонаблюдение