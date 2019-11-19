Разработка 1С на заказ

Опыт конфигурирования, администрирования и разработки в среде 1С: Предприятие 8.x более 4 лет.

Программирование любой сложности на платформе 1С 8.х (управляемые и обычные формы)

Изменение и расширение функционала конфигураций (в том числе через механизм расширений).

Разработка сложных отчетов (в том числе на СКД).

Разработка конфигураций с нуля.

Создание отчетов, печатных форм, обработок.

Установка и первоначальная настройка.

Обновления типовых и не типовых конфигураций любой сложности.

Импорт/экспорт данных из/в 1С (Excel, XML, JSON и др.)

Обращайтесь и мы обязательно договоримся!