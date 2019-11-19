Разработка 1С на заказ
Опыт конфигурирования, администрирования и разработки в среде 1С: Предприятие 8.x более 4 лет.
- Программирование любой сложности на платформе 1С 8.х (управляемые и обычные формы)
- Изменение и расширение функционала конфигураций (в том числе через механизм расширений).
- Разработка сложных отчетов (в том числе на СКД).
- Разработка конфигураций с нуля.
- Создание отчетов, печатных форм, обработок.
- Установка и первоначальная настройка.
- Обновления типовых и не типовых конфигураций любой сложности.
- Импорт/экспорт данных из/в 1С (Excel, XML, JSON и др.)
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1С-программирование
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