Solovyeff

Олег Solovyeff

 
35 летРоссия/Владивосток
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка 1С на заказ

Опыт конфигурирования, администрирования и разработки в среде 1С: Предприятие 8.x более 4 лет.

  • Программирование любой сложности на платформе 1С 8.х (управляемые и обычные формы)
  • Изменение и расширение функционала конфигураций (в том числе через механизм расширений).
  • Разработка сложных отчетов (в том числе на СКД).
  • Разработка конфигураций с нуля.
  • Создание отчетов, печатных форм, обработок.
  • Установка и первоначальная настройка.
  • Обновления типовых и не типовых конфигураций любой сложности.
  • Импорт/экспорт данных из/в 1С (Excel, XML, JSON и др.)
Обращайтесь и мы обязательно договоримся!
1С-программирование
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$14/час
от $14от 2 дней
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