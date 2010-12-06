Переводы с/на англ. яз., редактирование, текстовое оформление web-сайтов

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, филологический фак-т. Бакалавр филологии (англ., фр.яз). Специализация: компьютерная обработка текста.

Опыт работы в таких крупных издательствах, как "Нева", "Питер". Большой опыт перевода учебников по экономике, менеджменту, маркетингу, мерчендайзингу, а также деловой и юридической документации (контракты, договора, соглашения, бизнес-переписка). Последовательный перевод переговоров с иностранными партнерами и клиентами. Опыт текстового оформления англо-русского веб-сайта (недвижимость). Опыт работы литературным редактором. Опыт работы за рубежом. Постоянная практика с носителями языка.

Навыки: англ. яз. (свободно), франц. яз. (средний уровень). Опытный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop).

Осуществляю переводы с/на англ.яз по универсальной, экономической, юридической тематике. Написание статей по туризму, недвижимости.