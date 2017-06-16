Solyanik90

Менеджер ИТ в декрете с уверенной технической базой

Менеджер ит проектов в декрете, отличная техническая база, грамотный подход к выполнению заданий, соблюдаю сроки, внимательная, коммуникабельная. Большой опыт общения на англ и деловой переписки. Работала с электронными переводами ( технический отдел интеграций):сбор и формулирование требований на разработку интеграций, соблюдение сроков выполнения задач, передача функционала заказчику, приёмка результата, подготовка отчётности. Большой опыт работы с различными CRM системами, понимаю базовые принципы программирования (веб,ООП)