Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
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Отличный исполнитель. Выполнено очень быстро,но качественно. Коммуникация осуществлялась через вконтакте,что для меня также было очень удобно. На все вопросы ответил, все круто! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Общительный, вежливый, и при этом без лишнего пафоса. Оплата была осуществлена сразу по выполнении работы в полном объёме. Причём удобным для меня способом.
$23
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Приятный в общении. Задачу ставит конкретно.
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нет отзывов
$1/час
от $1
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