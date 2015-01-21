Some14u

Евгений Some14u

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

djdrag
Денис 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Исправления косяка в верстке Wordpress (всего 1 косяк)
WordPress
Отличный исполнитель. Выполнено очень быстро,но качественно. Коммуникация осуществлялась через вконтакте,что для меня также было очень удобно. На все вопросы ответил, все круто! Всем рекомендую!
Приятный заказчик. Общительный, вежливый, и при этом без лишнего пафоса. Оплата была осуществлена сразу по выполнении работы в полном объёме. Причём удобным для меня способом.
Ответный отзыв
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
10 лет назад
DJVU формат: Написать еxe или скрипт.
Работа выполнена качественно и в срок
Приятный в общении. Задачу ставит конкретно.
Ответный отзыв
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нет отзывов
$1/час
от $1
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