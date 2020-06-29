Somnambulai

Буду рада отрисовать лендинг и\или интернет-магазин. Адаптивный дизайн на планшеты и мобильные телефоны сделаю дополнительно по скидке.
Я постоянно улучшаю свои навыки и готова воплотить все самые современные и стильные решения на вашем сайте. Макетами я не пользуюсь, отрисовываю сайты с нуля, поэтому оригинальность и индивидуальность сайта будет на 100%.
Мой профиль на Behance (портфолио): https://www.behance.net/helenakrava8e2
Немного о моем опыте:
Умею работать с многостраничными сайтами с разными усложнениями.
Есть опыт разработки адаптивов.
2 удачно закрытых проекта.
Законченные курсы в школе дизайна.
Я знаю чем заинтересовать вашу целевую аудиторию.
Могу нарисовать яркий, сочный лендинг.
Всегда заказчиваю работы в срок.
Для быстрой связи:
Telegram: 063 628 63 08
До связи ;)