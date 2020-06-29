Somnambulai

Добрый день! Я ваш будущий дизайнер, буду рада всем предложениям :) Готова работать много и продуктивно, сдаю работу в сроки.

Буду рада отрисовать лендинг и\или интернет-магазин. Адаптивный дизайн на планшеты и мобильные телефоны сделаю дополнительно по скидке.

Я постоянно улучшаю свои навыки и готова воплотить все самые современные и стильные решения на вашем сайте. Макетами я не пользуюсь, отрисовываю сайты с нуля, поэтому оригинальность и индивидуальность сайта будет на 100%.

Мой профиль на Behance (портфолио): https://www.behance.net/helenakrava8e2

Немного о моем опыте:

Умею работать с многостраничными сайтами с разными усложнениями.

Есть опыт разработки адаптивов.

2 удачно закрытых проекта.

Законченные курсы в школе дизайна.

Я знаю чем заинтересовать вашу целевую аудиторию.

Могу нарисовать яркий, сочный лендинг.

Всегда заказчиваю работы в срок.

Для быстрой связи:

Telegram: 063 628 63 08

До связи ;)