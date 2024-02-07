Майстерність Слова: Професійний Перекладач текстів з широким досвідом і точністю"

Освіта:

- Освітня програма з перекладацької лінгвістики з фокусом на англійську та французьку мови.

Опит роботи:

- Професійний перекладач з більш ніж п'яти років досвіду.

- Успішно виконані переклади текстів у різних галузях, таких як технічний, науковий, медичний та маркетинговий.

Здібності та навички:

- Високий рівень володіння англійською та французькою мовами.

- Відмінне розуміння термінів та концепцій у специфічних галузях.

- Використання професійних перекладацьких інструментів та програмного забезпечення.

- Дотримання високих стандартів якості та строків виконання робіт.

Професійні навички:

- Аналіз та розуміння контексту джерелової мови.

- Творчий підхід до вибору виразів та структури речень.

- Здатність ефективно спілкуватися та вирішувати труднощі у виниклій ситуації.

- Зобов'язання до постійного самовдосконалення та вивчення нових галузей для покращення перекладацьких навичок.

Це дозволяє мені надійно та професійно виконувати завдання перекладача текстів у різноманітних контекстах та галузях