Освіта:
- Освітня програма з перекладацької лінгвістики з фокусом на англійську та французьку мови.
Опит роботи:
- Професійний перекладач з більш ніж п'яти років досвіду.
- Успішно виконані переклади текстів у різних галузях, таких як технічний, науковий, медичний та маркетинговий.
Здібності та навички:
- Високий рівень володіння англійською та французькою мовами.
- Відмінне розуміння термінів та концепцій у специфічних галузях.
- Використання професійних перекладацьких інструментів та програмного забезпечення.
- Дотримання високих стандартів якості та строків виконання робіт.
Професійні навички:
- Аналіз та розуміння контексту джерелової мови.
- Творчий підхід до вибору виразів та структури речень.
- Здатність ефективно спілкуватися та вирішувати труднощі у виниклій ситуації.
- Зобов'язання до постійного самовдосконалення та вивчення нових галузей для покращення перекладацьких навичок.
Це дозволяє мені надійно та професійно виконувати завдання перекладача текстів у різноманітних контекстах та галузях
Портфолио
- Переклад з англійської на французькунет просмотров
- Переклад тексту з німецької на російськунет просмотров
- Переклад пісні з англійської на українськунет просмотров