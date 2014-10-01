Написание текстов на различные темы!

Хотели ли вы когда-нибудь что-то изменить в своей жизни? Если нет, то вряд-ли вы живой человек, а если да, то почему не сделать это прямо сейчас, вместе со мной?

Привет!

Меня зовут Соня и я собираюсь изменить всё. И объявляю в розыск свои цели и мечты, которые буду преследовать одна за одной. Цели и мечты — главное, что у меня есть.

Мы создаем свою историю. И это будет началом моей.

Я хочу и готова учиться.

Пишу тексты на разные темы!

Сфера интересов: путешествия, красота и здоровье, спорт, философия, психология, техника, "сделай сам", техническое моделирование.

Профессиональные качества: умение работать в команде, усидчивость, трудолюбие, желание зарабатывать, быстро обучаюсь, креативность, общительность.

Готова учиться.

Призер и победитель олимпиад по русскому языку и литературе.

Уровень английского языка – Intermediate.

Уровень французского языка - В1

Всегда готова к работе.

Для сотрудничества писать: [email protected]