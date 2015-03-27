Написание текстов, статей любой тематики. (Если у вас есть небольшая и не сложная работа, могу выполнить за отзыв)

Образование:

ГИТР 2014

Факультет журналистики и сценарного мастерства.

Иностранный язык:

Английский- upper intermediate.

Опыт:

Большой опыт в написании текстов различной направленности, опыт ведения и заполнения контентом групп в социальных сетях.