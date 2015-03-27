Написание текстов, статей любой тематики. (Если у вас есть небольшая и не сложная работа, могу выполнить за отзыв)
Образование:
ГИТР 2014
Факультет журналистики и сценарного мастерства.
Иностранный язык:
Английский- upper intermediate.
Опыт:
Большой опыт в написании текстов различной направленности, опыт ведения и заполнения контентом групп в социальных сетях.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Заполнение сайта на wiki131 просмотр
- Ecwid129 просмотров
- Статьи с советами для бизнеса.141 просмотр
- Статьи на туристическую тематику.151 просмотр
- Статья про изобретательство в России.192 просмотра