Soness

Иван Soness

 
22 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

17 лет, начал заниматься программированием примерно три с половиной года назад, плотно начал учить его примерно два года назад.

Полтора года работаю на фриланс биржах.

Языки разработки : 

  • C++
  • C#﻿
  • Python
  • Java
  • Delhpi, Object Pascal
  • PHP
  • JavaScript
В опыте создания приложений были :

  • Парсеры и грабберы
  • Боты для браузеров
  • Боты для игр
  • Чат-боты для Telegram, Instagram, VK, Discord
  • Веб-сайты (от вёрстки и дизайна до серверной части и баз данных)
  • Приложения, использующие машинное зрение (OpenCV, EmguCV)
  • Небольшие игры на OpenGL
Портфолио могу предоставить в ЛС.

Telegram : https://t.me/friber

PHPJavascriptPythonJavaOpenGLЧат-ботOpenCV