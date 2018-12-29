17 лет, начал заниматься программированием примерно три с половиной года назад, плотно начал учить его примерно два года назад.
Полтора года работаю на фриланс биржах.
Языки разработки :
- C++
- C#
- Python
- Java
- Delhpi, Object Pascal
- PHP
- JavaScript
- Парсеры и грабберы
- Боты для браузеров
- Боты для игр
- Чат-боты для Telegram, Instagram, VK, Discord
- Веб-сайты (от вёрстки и дизайна до серверной части и баз данных)
- Приложения, использующие машинное зрение (OpenCV, EmguCV)
- Небольшие игры на OpenGL
Telegram : https://t.me/friber