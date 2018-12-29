17 лет, начал заниматься программированием примерно три с половиной года назад, плотно начал учить его примерно два года назад.

Полтора года работаю на фриланс биржах.

Языки разработки :

C++

C#﻿

Python

Java

Delhpi, Object Pascal

PHP

JavaScript

В опыте создания приложений были :

Парсеры и грабберы

Боты для браузеров

Боты для игр

Чат-боты для Telegram, Instagram, VK, Discord

Веб-сайты (от вёрстки и дизайна до серверной части и баз данных)

Приложения, использующие машинное зрение (OpenCV, EmguCV)

Небольшие игры на OpenGL

Портфолио могу предоставить в ЛС.

Telegram : https://t.me/friber