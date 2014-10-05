Целеустремленная, исполнительная, легко обучаемая.
Калягина София Викторовна
1993 года рождения,г. Кривой Рог.
Ел. почта: [email protected]
Образование : Высшее неполное.( юрист)
Профессиональные навыки и знания
• Практика в написании статей, копирайт, рерайт, администрирование группы в ВК.
• Опыт ведения переговоров, стрессоустойчивость, умение брать ответственность на себя.
• Готовность усердно работать, нацеленность на результат.
• ПК — опытный пользователь , Word, Internet, e-mail.
Знание иностранных языков
• Английский язык — upper-intermediate ( письменный, устный)
Прочее
• Активная жизненная позиция
• Нацеленность на результат
• Стремление к развитию и профессиональному росту
• Хобби — туризм, hand-made.
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