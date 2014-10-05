Sonikx007

София Калягина Sonikx007

 
30 летУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Целеустремленная, исполнительная, легко обучаемая.

Калягина София Викторовна

1993 года рождения,г. Кривой Рог.

Ел. почта: [email protected]

Образование : Высшее неполное.( юрист)

Профессиональные навыки и знания

• Практика в написании статей, копирайт, рерайт, администрирование группы в ВК.

• Опыт ведения переговоров, стрессоустойчивость, умение брать ответственность на себя.

• Готовность усердно работать, нацеленность на результат.

• ПК — опытный пользователь , Word, Internet, e-mail.

Знание иностранных языков

• Английский язык — upper-intermediate ( письменный, устный)

Прочее

• Активная жизненная позиция

• Нацеленность на результат

• Стремление к развитию и профессиональному росту

• Хобби — туризм, hand-made.

Написание статей
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