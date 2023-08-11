Промо ролики, видео-ролики, слайд-шоу для соц. сетей
Создаю эстетичный визуал с грамотным контентом, который повышает не только охваты аудитории, но и продажи.
Уникальные видео-ролики:
Рекламные видеоролики для социальных сетей
- развлекательные
- познавательные
- для события
С профессионально подобранным музыкальным сопровождением и текстом в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.
Создам слайд-шоу из ваших:
- Фотографий
- Картинок
- Видео
- Текста
- Музыки
На любую тематику:
- рекламная
- познавательная
- развлекательная
- для подарка
- на память о событии
В формате mp4.
- Работаю до результата который Вам понравится!
Портфолио
- Промо ролики1 просмотр
- Слайд-шоунет просмотров