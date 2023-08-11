Промо ролики, видео-ролики, слайд-шоу для соц. сетей

Создаю эстетичный визуал с грамотным контентом, который повышает не только охваты аудитории, но и продажи.

Уникальные видео-ролики:

Рекламные видеоролики для социальных сетей

- развлекательные

- познавательные

- для события

С профессионально подобранным музыкальным сопровождением и текстом в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.

Создам слайд-шоу из ваших:

- Фотографий

- Картинок

- Видео

- Текста

- Музыки

На любую тематику:

- рекламная

- познавательная

- развлекательная

- для подарка

- на память о событии

В формате mp4.

- Работаю до результата который Вам понравится!